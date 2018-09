Il prossimo TEDxVareseSalon sarà sulle “Imprese che ispirano”

Nuovo appuntamento per gli appassionati di TED e delle idee innovative. Il team di TEDxVarese ha reso pubbliche data, luogo e tematica della prossima conferenza TEDxVareseSalon: l’appuntamento è fissato per sabato 29 settembre al Campus Tecnologico di EOLO e il tema saranno le “Imprese che ispirano“.

I biglietti saranno online dal 6 settembre alle ore 19:00 sul sito dell’evento. In programma sono previsti gli interventi di quattro relatori che saliranno sul palco per raccontare un’idea di valore che vale la pena diffondere. I TEDx, infatti, sono conferenze locali organizzate sul modello di TED, che annualmente raduna le migliori menti del pianeta per condividere le proprie idee. Gli eventi TEDx sono esperienze uniche a cui poter partecipare dal vivo e sono seguite da milioni di persone in tutto il mondo.

Quello del 29 settembre sarà il terzo TEDxVareseSalon organizzato dal team di TEDxVarese. I precedenti si erano svolti a Villa Panza e al Joint Research Centre con grande successo di partecipazione. Le conferenze TEDx con l’etichetta “Salon” sono eventi particolari: sviluppano un tema specifico, vi parlano non più di quattro speaker e sono caratterizzati da un’esperienza maggiormente interattiva per i partecipanti. I nomi degli speaker verranno annunciati a partire da lunedì 3 settembre, insieme a ulteriori dettagli. Sui canali di TEDxVarese è stato pubblicato il video di lancio dell’iniziativa: