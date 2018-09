Protezione civile al lavoro tutto il giorno per ripulire il paese

Nonostante la pioggia, dalle ore 7.30 della mattina di sabato sono ripresi tutti i lavori di pulizia e di messa in sicurezza, a seguito dell’alluvione che per la terza volta ha colpito Luvinate dal luglio 2018.

TUTTI AL LAVORO – Protezione Civile, operatori del Comune e squadre di intervento hanno ripreso l’attività di svuotamento da terra e detriti del letto del torrente invaso dal fango in via San Vito, mentre si lavora per la pulizia delle strade e dei giardinetti del Centro Sociale da fango e legna. Sul sentiero 10 in zona Zambella una seconda squadra opererà per tutto il giorno per lo svuotamento delle vasche di contenimento dall’acqua realizzate a luglio nella prima alluvione e già completamente sature di terra. Sono circa 25 le persone al lavoro a Luvinate.

RIAPERTO TRANSITO VIA SAN VITO – Al momento la strada via San Vito è stata riaperta al transito veicolare e per due famiglie è stato consentito il rientro a casa; rimane al momento raggiungibile una terza abitazione solo a piedi e non in auto. I lavori proseguiranno anche per tutta la prossima settimana con ulteriori interventi di consolidamento e di pulizia straordinari: in paese, lungo l’asta della Val da Runch e tra via San Vito ed il circolino di Via Matteotti sotto il ponte e sul sentiero 10.

ALLO STUDIO ULTERIORI INTERVENTI CON LA REGIONE – “Intensificheremo tutti i contatti avviati in queste ore tra Prefettura, Parco Campo dei Fiori, UTR Regione Lombardia e gli Uffici regionali di Milano per una verifica della situazione complessiva e per studiare eventuali ed ulteriori interventi – sottolinea il Sindaco Boriani- alla luce del drastico peggioramento dello scenario complessivo. Di certo non può essere chiesto a questa comunità di vivere in uno stato di continua emergenza, senza poi dimenticare la presenza di una Statale che serve gran parte del territorio provinciale”.

PROTEZIONE CIVILE ALL’OPERA – Rimane attiva la Sala Operativa della Protezione Civile Intercomunale che proseguirà, dopo le verifiche della notte, il lavoro di monitoraggio e di verifica del territorio sui vari scenari di crisi. “A queste donne e uomini che servono la comunità in modo gratuito e professionale, rivolgo tutto il mio ringraziamento”.