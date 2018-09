Ruba phon e prodotti per capelli: arrestato

Nella notte tra sabato e domenica il pronto intervento del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Busto Arsizio, allertato da alcune chiamate dei cittadini al numero d’emergenza 112, è intervenuto a Castellanza in via Binda, dove era stato segnalato un giovane che si muoveva in modo sospetto tra alcune autovetture in sosta.

I Carabinieri sono intervenuti immediatamente ed hanno bloccato un uomo che aveva appena commesso un furto su un furgone.

Addosso al ladro i militari hanno trovato, oltre a degli arnesi da scasso, anche diverso materiale da parrucchiere (asciugacapelli, piastre per capelli, pettini, prodotti di bellezza) e l’autoradio, appena trafugati dal furgone, appartenente ad un laboratorio per il taglio e la cura dei capelli.

La refurtiva, del valore di oltre 500 euro, è stata restituita dai Carabinieri al legittimo proprietario.

Il giovane, un 33enne tunisino, clandestino, è stato arrestato per furto aggravato, in attesa del processo per direttissima che si terrà lunedì tre settembre presso il Tribunale di Busto Arsizio.