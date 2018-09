Nuovo sponsor per Uyba, arriva Sèleco

UYBA Volley Busto Arsizio annuncia un nuovo ed importante accordo di sponsorizzazione per la prossima stagione. Già dalla prima giornata di campionato del 28 ottobre sulle maglie delle farfalle comparirà il marchio “Sèleco”, storica azienda di televisori made in Italy, nata negli anni ‘60 come divisione della Zanussi ed ora di nuovo nelle case degli italiani per riportare in vita un pezzo importante dell’eccellenza industriale e del design del nostro Paese, con una gamma di apparecchi allineata ai più moderni standard tecnologici.

Felice il presidente Giuseppe Pirola: “Accogliamo nella nostra famiglia una delle eccellenze industriali italiane. Il fatto che “Sèleco”, azienda che ama lo sport come testimoniano le importanti sponsorizzazioni nel calcio e nel basket, abbia scelto UYBA per aprirsi anche alla pallavolo ci rende molto fieri”.

Maurizio Pannella – Presidente Sèleco: “La partnership con UYBA è per noi di Sèleco una gioia. Lo sport in tutte le sue accezioni è vita e sociale e per noi sponsorizzare una Società così importante è soprattutto un onore perché rappresenta il nostro battesimo nella pallavolo”