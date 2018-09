Via Francisca del Lucomagno: tappe preziose nel Canton Ticino

Sabato 1° settembre un folto gruppo di persone hanno percorso alcune tappe della Via Francisca nel Canton Ticino.

Galleria fotografica La via Francisca nel Canton Ticino 4 di 12

(Foto di Marika Ciaccia)

Al mattino presto un gruppo di italiani si sono mossi in pullman da Varese in direzione di Biasca, in terra elvetica, dove ad attenderli c’erano già tanti camminatori svizzeri, pronti a percorrere insieme alcune tappe della Via Francisca del Lucomagno.

La prima tappa ha visto protagonista l’antica chiesa romanica di Biasca, da cui si gode un’ottima vista sul paese sottostante.

La guida ha illustrato i dettagli artistici del luogo, facendo immergere tutti in un’atmosfera magica, dal sapore antico.

La successiva tappa, raggiunta a piedi lungo l’argine del fiume, è stata a Lodrino. Luogo incorniciato dai monti in cui il Comune ha gentilmente offerto ristoro ai camminatori, un poco esausti dopo la passeggiata di 10 km.

L’ultima ed entusiasmante tappa prevedeva una salita ripida verso il monastero di Santa Maria Assunta a Claro, gestito dalle monache benedettine.

La priora ha accolto i pellegrini, ha spiegato la vita di clausura e ha accompagnato ognuno a visitare il monastero da cui si gode una vista incantevole.

L’intera iniziativa è stata curata dall’associazione Amici della Via Francisca, che con passione per il territorio e cura dei dettagli accompagnano i pellegrini alla scoperta delle bellezze circostanti.