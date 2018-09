Fino a 200 euro di rimborso per l’attività sportiva dei figli

Mentre rimane aperto sino al 28 settembre, per scorrimento graduatorie, il bando Dote sport 2017, la Regione Lombardia ha aperto le iscrizioni al nuovo bando “Dote sport 2018” che permette alle famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e i 17 anni di ottenere un rimborso fino a 200 euro della spesa sostenuta per l’attività sportiva dei figli durante l’anno scolastico 2018-2019

Il fondo stanziato per aiutare le famiglie in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport ammonta a 2 milioni di euro (come lo scorso anno), ripartiti per ambiti territoriali provinciali in base al numero di minori residenti.

REQUISITI PER ACCEDERE AL RIMBORSO

Residenza: la Dote Sport è destinata ai nuclei familiari in cui almeno uno dei due genitori (tutore o genitore affidatario), sia residente in modo continuativo da almeno 5 anni in Lombardia, alla data di scadenza del Bando (31 ottobre 2018).

ISEE: l’indicatore ISEE del nucleo familiare non deve superare i 20.000 euro. Nel caso di famiglie in cui è presente un minore con disabilità la soglia ISEE è 30.000 euro.

Età: il minore per cui si chiede il rimborso deve avere tra 6 e i 17 anni da compiere entro il 31 dicembre 2018.

ATTIVITÀ SPORTIVE AMMESSE

Valore economico: le attività devono prevedere il pagamento di quote di iscrizione o comunque di di frequenza

Frequenza: perché sia ammessa al rimborso l’attività sportiva deve essere praticata per almeno 6 mesi continuativi nel corso dell’anno scolastico 2018-2019

Riconoscimento: l’associazione o la società sportiva dilettantistica che propone l’attività deve essere iscritta o comunque riconosciuta dal Coni o dal Cip oppure essere affiliata a una federazione sportiva. Oppure l’attività può essere proposta da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di enti locali lombardi.

LIMITAZIONI

Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola Dote, del valore minimo di 50 euro fino a un massimo di 200 euro. Nei casi di nuclei familiari con più di 3 minori, sono assegnabili un numero massimo di 2 Doti.

Nessuna limitazione al numero di doti è prevista in caso di nuclei familiari con un minore diversamente abile.

Ai minori diversamente abili è riservato il 10% della cifra stanziata a livello regionale.

COME ISCRIVERSI ALLA DOTE 2018-2019

Le domande per la Dote sport vanno presentate tassativamente da un genitore o tutore convivente con il minore entro le ore 16.30 del 31 ottobre 2018.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso l’applicativo SIAGE messo a disposizione dal sito web di Regione Lombardia, previa registrazione al sistema.

SCORRIMENTO GRADUATORIE DOTE SPORT 2017-2018

Avendo ancora circa 300mila euro di disponibilità complessivaper il rimborso della Dote Sport 2017, tutti i soggetti ammessi e non finanziati della graduatoria Dote sport 2017 possono nuovamente presentare la domanda di rimborso seguendo le istruzioni riportate dalla piattaforma Siage e consegnando la documentazione cartacea richiesta nella sezione territoriale più vicina della Regione Lombardia entro le ore 12.30 del 28 settembre. Come sempre la presentazione della domanda nei termini non dà automaticamente diritto al rimborso della Dote che sarà erogata, entro il 31 dicembre 2018, solo una volta effettuate le verifiche sulla documentazione prodotta e tenendo conto della posizione in graduatoria e delle risorse disponibili per ogni territorio provinciale.