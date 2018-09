34 anni dopo Pozzetto rigira la scena del treno del “Ragazzo di campagna”

È uno dei frammenti cinematografici più famoso della carriera di Renato Pozzetto: l’attore, insieme ad un gruppo di anziani, ha come appuntamento fisso l’osservazione del passaggio del treno.

La scena è contenuta in “Il ragazzo di campagna“, film del 1984, ed è diventata un cult, imitata e raccontata dagli appassionati negli tanto che ieri, sabato 22 settembre, in moltissimi si sono riuniti per ridare vita alla pellicola.

Pozzetto è tornato in qui luoghi, a Carbonara al Ticino nel pavese, e insieme ai tanti che hanno risposto alla chiamata ha rigirato simbolicamente quelle immagini con tanto di battute, note e stranote, usate 34 anni fa: “Come è bello”,pronunciato al momento dell’arrivo della carrozza di testa. “È impressionate”, per poi chiudere con l’intramontabile: “insomma, il treno è sempre il treno”.

Ecco la scena originale del film:

Ed ecco quella che è stata girata a Carbonara Ticino: