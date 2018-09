Abbandonano i rifiuti nel bosco, presi dopo una settimana di indagini

Ristrutturano casa e abbandonano i resti di mobili e latte di vernice nel bosco, ma non la passano liscia. È accaduto nei giorni scorsi a Daverio, in un’area verde al confine con Casale Litta. Alcune persone a passeggio in quella zona hanno notato i rifiuti e una macchina che si allontanava da un sentiero. Hanno preso nota di una parte della targa e hanno contatto la Polizia Locale di Azzate.

Gli agenti si sono attivati ed hanno contattato l’ufficio tecnico del comune di Daverio.

È risultato subito evidente che il proprietario dell’area fosse del tutto estraneo alla vicenda. L’uomo si è detto anzi disponibili a collaborare e addirittura a smaltire i rifiuti abbandonati sulla sua proprietà.

Ma la Polizia Locale ha continuato le indagini e dopo una settimana è riuscita a rintracciare i proprietari dell’auto “intercettata” dai passanti, che hanno ammesso di essere gli autori del reato. Gli agenti hanno elevato la sanzione (che per legge va dai 25 ai 500 euro) e obbligato i colpevoli a rimuovere i resti e a smaltirli in discarica. Cosa che è regolarmente avvenuta.

«Quando portiamo a termine queste indagini – spiega Carlo Laudi, responsabile della gestione associata del servizio di Polizia Locale, di cui Azzate è capofila – lo facciamo per due ragioni: punire i responsabili dei reati ambientali e lanciare un segnale a chi abbandona i rifiuti: non sempre si resta impunti. Per questo invitiamo i cittadini a collaborare con i Comuni e le forze dell’ordine, segnalate sempre tutto ciò che può aiutarci a scoprire i colpevoli».