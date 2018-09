Accam, i sindacati chiedono un incontro con i soci: “La soluzione c’è”

Come abbondantemente previsto con largo anticipo le soluzioni presentate dal tavolo tecnico per Accam prevedono l’allungamento della vita dell’inceneritore per evitare la vendita o il fallimento della società e verranno fatte proprie dal cda che le presenterà alla prossima assemblea dei soci.

Mentre i comitati contro il termovalorizzatore annunciano battaglia, le rappresentanze sindacali unitarie dell’azienda chiedono di garantire perseguire nella direzione di trovare la soluzione che garantisca la continuità aziendale.

«Da una prima analisi degli scenari elaborati dal tavolo tecnico, si rileva che la soluzione per realizzazione di

questo indirizzo c’è; ci si chiede quindi quale fattore sia determinante nella scelta dell’indirizzo che può

concretamente portare a compimento il mandato affidato al CDA. Alle RSU Aziendali di Accam preme portare all’attenzione che il valore di questa azienda e la sua funzione sociale all’interno del nostro territorio deve essere il principio che consoliderà le scelta tecnica che porterà comunque efficienza in un servizio pubblico così importante per la collettività».

Le RSU si dicono disponibili a un confronto mirato con tutti gli attori che, ad oggi, sono chiamati a prendere una

posizione ferma e risolutiva sul futuro della società e dei suoi lavoratori: «Lavoriamo insieme per una proposta che garantisca il futuro dell’azienda ai fini del mantenimento del livello occupazionale, la tutela dell’ambiente e del territorio, la produzione energetica da fonti rinnovabili che potrebbe offrire servizi diretti al cittadino non può non trovare l’accoglimento e approvazione delle amministrazioni socie».

