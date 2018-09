Acqua materia di vita, una giornata di incontri a Ville Ponti

L’acqua è fondamentale per la vita. La sicurezza alimentare, i trasporti, l’energia e l’agricoltura dipendono tutti dall’acqua e la domanda globale è in costante aumento. Il miglioramento della gestione dell’acqua sta diventando una priorità assoluta: semplicemente, l’acqua sta superando il petrolio stesso come risorsa critica più scarsa del mondo.

Il Club Anemos del Centro Comune di Ricerca di Ispra è impegnato a collaborare nella diffusione dell’informazione e della cultura riguardo a questo argomento così importante per il futuro del benessere e dello sviluppo sostenibile in Europa. A questo scopo ha organizzato una conferenza dal titolo ” ACQUA MATERIA DI VITA: MATRICE, MADRE E MEZZO – Un viaggio sull’acqua tra scienza, arte e radici interiori” che si terrà domenica 30 settembre a Varese nella prestigiosa sede di Ville Ponti.

Oltre al contesto scientifico, il seminario si propone di offrire un panorama più vasto sulla tematica dell’acqua, esplorata nelle sue declinazioni artistiche, spirituali e psicologiche, che consideriamo parallelamente rilevanti per acquisire una consapevolezza maggiore del valore di questo elemento nella sua accezione più ampia. Tra gli speakers, si alterneranno esperti scientifici, docenti di fisica quantistica, psicoterapeuti e insegnanti d’arte. Durante il convegno sarà possibile visitare esposizioni di foto sul tema dell’acqua e la mostra di Antonio Bandirali “Acqua: dalla Genesi a Leonardo attraverso la Commedia Dantesca”. Un viaggio sull’acqua tra scienza, arte e radici interiori.

Il programma avrà inizio alle 9 e si concluderà alle 17. Costo iscrizione: 50 euro (sconto soci 10%). Posti limitati.

Contatti:

Fabrizia Scabini (info e iscrizioni)

338 43 69 616 fabrizia.scabini@ec.europa.eu