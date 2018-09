Come ai playoff: Brescia batte la Openjobmetis a fil di sirena

Ha le sembianze di un fastidioso deja-vu l’epilogo del Memorial Roberto Ferrari disputato dalla Openjobmetis in occasione dell’inaugurazione del palasport di Brescia, completamente rinnovato e pronto per accogliere la Supercoppa. Come nelle partite playoff del maggio scorso, infatti, i biancorossi hanno perso contro i padroni di casa dopo aver condotto nel punteggio per gran parte della partita. E ancora una volta sono stati trafitti proprio alla fine: a decidere la finale del quadrangolare è stato un canestro in penetrazione dell’ex NBA Hamilton (complice una difesa non ermetica, fors’anche per la paura di commettere fallo) dopo che una tripla di Tambone a 3″ dalla sirena aveva rimesso il punteggio in parità.

Il bicchiere di questa esperienza bresciana è mezzo pieno per Varese, capace di vincere in semifinale con i polacchi di Zielona Gora (poi terzi in volata contro Pesaro) e di far sudare le proverbiali sette camicie ai padroni di casa della Germani, pur privi di Sacchetti. Resta però quel pizzico di amaro di non essere riusciti nell’impresa di battere Brescia, che renderà visita ai biancorossi tra due settimane per una partita dal valore decisamente superiore: la prima gara del campionato di Serie A.

La finale ha visto, come accennato, una Openjobmetis subito reattiva e capace di chiudere sul +5 la prima frazione grazie alle triple di Tambone e alle difficoltà offensive della Leonessa. Dopo un primo pareggio (18-18), ancora la squadra di Caja a scappare con i punti di Moore e Avramovic, 26-31 a metà gara. Nel terzo quarto i biancorossi hanno toccato anche il +10 prima di farsi rimontare da Beverly e Abbass, 16-5 di parziale e successivo 51-49 all’ultima pausa.

Testa a testa anche nel quarto finale quando ancora Tambone – triplone del 68-68 – ha regalato l’ennesima parità e il profumo di supplementari. Coach Diana però si è affidato all’ultima rimessa in attacco sulla quale Hamilton è arrivato praticamente al ferro, punendo così la Openjobmetis, ancora un po’ scarica al tiro. Avramovic e Scrubb, 14 punti a testa, i top scorer della squadra di Caja che mercoledì saluterà i propri tifosi ospitando la Axpo Legnano a Masnago: palla a due alle 20.30.