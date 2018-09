«Aiutatemi a trovare il ciclista che ha investito mia figlia»

La bici che arriva di colpo e travolge una bimba di sei anni che cade, viene schiacciata dal peso di un uomo e rimedia trauma cranico e una ferita al piede: due punti, e diversi giorni di prognosi.

Mentre mamma e papà la soccorrono, però, il ciclista sparisce.

E allora ecco l’appello della donna: «Se qualcuno ha visto, se avete riconosciuto il numero identificativo sulla pettorina, non esitate a contattarmi».

Tutto è accaduto domenica pomeriggio attorno alle 13.20. Mamma Sarah e papà Simone hanno appena mangiato una pizza al trancio in via Carrobbio, pieno centro, assieme ai loro due figli di 10 e 6 anni.

«Abbiamo poi deciso di muoverci verso il multisala Impero e mentre stavamo attraversando la strada in via Bernascone praticamente in prossimità del marciapiedi verso il cinema, ecco che sento da dietro urlare qualcosa come “go-go”. Poi lo schianto, con mia figlia a terra, finita schiacciata sotto al peso del ciclista, un uomo tra i 40 e i 50 anni, con una maglia che portava a prima vista i colori dell’Australia».

Ma non c’è tempo per raccogliere troppi particolari perché i genitori intendono accertarsi che la bambina non sia grave: «Perdeva sangue dal piede e in lacrime continuava a ripetere che aveva male alla testa, così abbiamo chiamato il 118 e la polizia».

I soccorsi sono arrivati e la piccola è stata caricata in ambulanza in codice verde, che all’accettazione del pronto soccorso è diventato giallo. Lastre, medicazioni e punti di sutura, due, al piede sinistro.

Il referto, trasmesso alla polizia, parla di 7 giorni di prognosi. E qui arriva la richiesta di aiuto: ad oggi non è possibile ancora risalire a chi sedeva sul sellino di quella bici che ha travolto la piccola.

«Se qualcuno ha assistito alla scena ed ha qualche particolare importante per riconoscere il responsabile, come il numero sulla pettorina, mi contatti via mail a questo indirizzo: sarah.simone@libero.it ».