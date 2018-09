Al Campo dei Fiori con Mario Perrotta e le avventura di Stevenson

Una nuova tappa di Nature Urbane. Il festival del paesaggio della città di Varese nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 29 settembre, ha fatto tappa al Campo dei Fiori, nel bellissimo scenario dell’Osservatorio Astronomico.

Davanti ad uno splendido paesaggio si è esibito l’attore Mario Perrotta che ha trascinato il pubblico in una delle ultime puntate de “L’isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson. Tanti hanno assistito all’esibizione che si è conclusa con grandi applausi.

Nature Urbane continua anche domani con un intenso programma e tante ville da visitare. In particolare vi ricordiamo il Pic-Mic di Villa Toeplitz: un appuntamento per tutta la famiglia. Il programma prevede un grande pic-nic che partirà dal mattino e andrà avanti per tutto il pomeriggio, accompagnato dalle iniziative musicali proposte dall’Associazione Covo, come l’Open Mic e l’esibizione di artisti buskers; nel pomeriggio, l’Associazione Coopuf Iniziative Culturali organizzerà un giro nel parco con racconti e poesie della tradizione popolare ed indipendenti.

La decima puntata con le lettura di Stevenson invece, sarà con Max Pisu. Tutto il programma e come prenotarsi, sul sito ufficiale