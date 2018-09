Al cinema teatro Manzoni una stagione col sorriso

Cinema Teatro Manzoni presenta la stagione teatrale 2018/2019 dal titolo “Mettiamo in circolo la cultura”. Il calendario molto ricco prevede quest’anno 12 spettacoli: 8 spettacoli acquistabili sia in abbonamento sia singolarmente, a cui si aggiungono 4 date fuori abbonamento. I generi spaziano dal cabaret alla commedia brillante, dal musical alla commedia musicale, chiudendo con un concerto tributo ai Pink Floyd.

Il Cinema Teatro Manzoni è un luogo in cui viene promossa la cultura nelle più diverse forme (cinema, teatro, danza, arti visive, conferenze e incontri culturali) grazie al costante impegno dei suoi volontari. Il Teatro vanta una tradizione largamente apprezzata dal pubblico per il livello degli spettacoli rappresentati da compagnie, attori e registi di fama nazionale.

In collaborazione con l’adiacente Oratorio San Filippo Neri della Parrocchia di San Michele, il Teatro organizza anche spettacoli di alto valore culturale e pastorale. La stagione 2018/2019 si apre con il musical Pinocchio diretto e interpretato dal Gruppo di Animazione Teatrale Oratorio San Filippo Neri di Busto Arsizio (G.A.T.).

Dal 25 settembre, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonament per la stagione teatrale 2018/2019 contattando direttamente il teatro: info@cinematreatrmanzoni.it – tel. 0331 677961 (orari botteghino da lunedì a da sabato dalle 17.00 alle 19.00). I singoli biglietti potranno invece essere acquistati di volta in volta in base al calendario delle prevendite o direttamente dal sito www.cinemateatromanzoni.it.

Segue calendario completo degli spettacoli 2018/2019.

PINOCCHIO IL MUSICAL

14/10/2018 – ore 16.30 (fuori abbonamento)

Genere: musical

Autore: Carlo Collodi

Regia: GAT – Gruppo Animazione Teatrale Oratorio San Filippo Neri

Prezzi: Euro 10 – ridotto Euro 5 per i bambini fino a 10 anni.

MI PIACE di e con Gabriele Cirilli

24/10/2018 – ore 21.00

Genere: one man show

Autori: Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Giorgio Ganzerli, Alessio Tagliento, Ivan Grandi

Regia: Claudio Insegno

LA GUERRA DEI ROSES con Ambra Angiolini e Matteo Cremon

20/11/2018 – ore 21.00

Genere: commedia

Autore: Warren Adler (Traduzione di A. Brancati e E. Luttmann)

Regia: Filippo Dini

BACIAMI JAMES con Franco Castellano e Nathelie Caldonazzo

13/12/2018 – ore 21.00

Genere: commedia brillante

Autore: Robert Farquhar

Regia: Guglielmo Guidi

AFTER MISS JULIE con Lino Guanciale e Gabriella Pession

13/01/2019 – ore 21.00

Genere: commedia

Autore: Patrick Marber

Regia: Giampiero Solari

JENA RIDENS con Ussi Alzat, Alfredo Colina, Ottavio Bordone, Stefano Chiodaroli

29/01/2019 – ore 21.00

Genere: commedia comica

Autori: Alessandro Betti e Paola Galassi

Regia: Paola Galassi

NEL NOSTRO PICCOLO. GABER – JANNACCI di e con Ale e Franz

15/02/2019 – ore 21.00

Genere: teatro-canzone

Autori: Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis

Regia: Alberto Ferrari

VIKTOR UND VIKTORIA con Veronica Pivetti

14/03/2019 – ore 21.00

Genere: commedia musicale

Autore: versione originale di Giovanna Gra (liberamente ispirata al film di Reinhold Schünzel)

Regia: Emanuela Gamba

THAT’S AMORE con Marco Cavallaro e Ramona Gargano

28/03/2019 – ore 21.00 (fuori abbonamento)

Genere: commedia comica

Autore: Marco Cavallaro

Regia: Marco Cavallaro

LA CASA DI FAMIGLIA con Luca Angeletti e Simone Montedoro

04/04/2019 – ore 21.00

Genere: commedia

Autori: Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli

Regia: Augusto Fornari

VISIONI di e con Sergio Sgrilli

10/05/2019 – ore 21.00 (fuori abbonamento)

Genere: cabaret

Autore: Sergio Sgrilli

Regia: Sergio Sgrilli

TRIBUTO AI PINK FLOYD con IF Pink Floyd Tribute Band

18/05/2019 – ore 21.00 (fuori abbonamento)

Genere: concerto

Prezzi

Abbonamenti: Poltronissima Euro 174 – Poltrona Euro 144 – Poltrona ridotto* Euro 128 – Galleria

Euro 128 – Galleria ridotto* Euro 112. Agli abbonati è riservata una tariffa speciale di Euro 40 per

l’acquisto dei 4 spettacoli fuori abbonamento, con diritto di mantenimento del posto.

Biglietti (ove non diversamente specificato): Poltronissima Euro 33 – Poltrona Euro 30 – Poltrona

ridotto* Euro 27 – Galleria Euro 28 – Galleria ridotto* Euro 25.

Le riduzioni* sono previste per: studenti, anziani oltre i 65 anni, gruppi con minimo 10 persone

(CRAL, scuole, biblioteche, dopolavoro e associazioni). Botteghino: da lunedì a venerdì dalle 17.00

alle 19.00 – tel. 0331 677961 (ore serali) – infoline 339 7559644 – info@cinemateatromanzoni.it