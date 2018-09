Al circolo di Caidate la mostra con le opere re-visionate dei grandi artisti

Ancora una volta dalle mani di artisti con disabilità prende forma un nuovo progetto delle due realtà che oramai da 30 anni si occupano di disabilità.

Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona e Arca 88 di Olgiate Comasco continuano la loro proficua collaborazione con l’obiettivo di coinvolgere i disabili delle due realtà in un progetto artistico.

Questa volta il progetto aveva l’obiettivo di re-visionare capolavori di artisti noti come Van Gogh, Modigliani, Keith Haring e molti altri. La scelta di queste opere ha dato modo agli stessi di poter fare un “Viaggio” nella bellezza e nella cultura, sperimentando a proprio modo la “lettura” di queste opere d’arte conosciute in ogni dove.

Così facendo si è potuto parlare di arte, di pittori, di tecniche, di pensieri ecc… e ogni “uno” a proprio modo ha re-visionato l’arte ammirata e ricercata, “trasformandola” in veri e propri Falsi D’autore .

L’appuntamento è fissato per sabato 29 settembre a partire dalle ore 19 per inaugurazione mostra. Le opere saranno esposte sino al 31 settembre.