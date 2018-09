Albero della vita, l’ultimo appuntamento con gli spettacoli serali

L’ultimo appuntamento della terza stagione di Experience con gli spettacoli dell’Albero della Vita si sta avvicinando. L’area, che si sta trasformando in un parco scientifico e tecnologico internazionale, MIND (Milano Innovation District), continua ad ospitare eventi di musica, sport e intrattenimento per divertire e far emozionare il pubblico.

Sabato 15 settembre, il Parco sarà accessibile gratuitamente e l’Albero della Vita tornerà ad accendersi con i suoi emozionanti spettacoli diurni e serali.

Di giorno, ci saranno i “day fountain show” con giochi d’acqua accompagnati da quattro brani musicali italiani: “Azzurro” di Adriano Celentano, “Occidentali’s karma” di Francesco Gabbani, “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia e “Sono solo parole” di Noemi.

Dopo il tramonto (dalle 20,30 ogni mezz’ora fino alle 22,30) andrà in scena lo spettacolo di 9 minuti con una esplosione di colori accompagnato nella sua ultima parte da una composizione originale del Maestro Roberto Cacciapaglia.

Per Info