Alberto Macchi presidente dell’Accademia italiana di rinologia

È varesino il nuovo presidente dell’ IAR, l’Accademia Italiana di Rinologia. Si tratta del dottor Alberto Macchi, noto medico chirurgo specialista in Otorinolaringoiatria. Il dottor Macchi succede nella presidenza dell’associazione al Professor Matteo Gelardi di Bari.

Il dottor Alberto Macchi è stato eletto dal consiglio dell’accademia di rinologia lo scorso 5 settembre, durante il decimo Congresso Nazionale InterAccademico AICNA-IAR, che si è svolto in Sicilia nel borgo di Naso, paesino in provincia di Messina scelto come sede della convention dei medici proprio per il suo nome.

L’Accademia Italiana di Rinologia / Italian Academy of Rhinology (IAR) nasce nel maggio 2012, con l’obiettivo di coagulare le varie anime della rinologia italiana. In questi anni ha offerto non solo occasioni di formazione professionale di alto contenuto formativo, ma si è anche affermata in campo internazionale come realtà apprezzata e in continua evoluzione. Il nuovo presidente ci tiene a citare le parole del Professor Castelnuovo che è stato l’ideatore dell’Accademia ripredendo un’idea di Giorgio Sulsenti: “Coltiviamo l’ambizione di essere presenti e competitivi sulla scena internazionale mediante esperienze e credibilità solidamente costruite negli anni e creare i presupposti per attrarre nuove forze vitali soprattutto coinvolgendo i giovani che sono la forza nuova della nostra specialità”.

Soddisfatto Macchi che spiega: “Un incarico sicuramente prestigioso, di cui sono onorato visto che vengo dopo due maestri come il Professor Castelnuovo e il Professor Gelardi, ma cercherò di dare un’ impronta nuova all’accademia, sicuramente con un occhio particolare verso i giovani e all’immagine a livello nazionale ed internazionale”.

“Posso già affermare – prosegue Macchi – che nel 2020 faremo qui a Varese il Congresso Nazionale dell’Accademia italiana di Rinologia, THE NOSE”.