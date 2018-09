Alpini di Varese in trasferta: a Cogliate organizzano il terzo campionato per cani da soccorso

Per terzo anno consecutivo le Unità Cinofile di Soccorso dell’Ana Varese Insubria organizzano il campionato per cani da soccorso: un’iniziativa che promuove un momento d’incontro tra i componenti dei nuclei alpini migliorando le conoscenze e le capacità di ogni unità cinofila e la collaborazione tra i concorrenti con il rispetto del lavoro comune.

L’evento si sviluppa fra venerdì 28 settembre e domenica 30 e oggi è stato presentato in Municipio a Cogliate alla presenza del sindaco Andrea Basilico con Duilio Cleva responsabile nucleo cinofilo da soccorso Ana sezione di Varese e il vice Matteo Romanò reduce dai mondiali disputati con il cane da soccorso Dina.

Il campionato vedrà impegnate oltre 50 unità cinofile da soccorso dell’associazione nazionale alpini.

Due aree di ricerca tra i comuni di Lazzate e Misinto e il centro sportivo di Cogliate saranno il centro nevralgico di tutta la manifestazione, dalla cerimonia di apertura del venerdì passando per le prove di ricerca, per arrivare alla premiazioni della domenica. “A Cogliate – spiega Cleva – sarà appunto allestita la cittadella che ospiterà le unità cinofile provenienti da tutta Italia e qui, al centro sportivo comunale, verranno svolte le prove di obbedienza e destrezza con ingresso libero per gli spettatori e possibilità di assistere alle gare per la cittadinanza che potrà anche scoprire, durante tutto il week end, le varie attività svolte dall’associazione nazionale alpini dai cani da soccorso a quelli da pet therapy”.

“Le unità cinofile gareggeranno suddivise in due classi – continua Romanò – “Promesse” dove si sfidano tutte le unità cinofile in addestramento che siano inserite nei ranghi dei nuclei alpini da almeno un anno e dove il cane abbia superato i 14 mesi di età ed “Operativi”, dove scenderanno in campo le unità cinofile che che hanno superato i previsti esami di abilitazione dell’Enci.

“Siamo orgogliosi – ha concluso il sindaco Basilico – di ospitare questo evento ringraziamo gli sponsor che hanno reso possibile questa manifestazione e rimarchiamo la disponibilità a continuare anche in futuro”.