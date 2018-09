Andar per spacci a Varese

All’interno del nostro speciale “Venite a Varese“, proviamo a sottolineare gli aspetti per cui potrebbe essere interessante appunto venire a visitare la nostra provincia. Uno dei motivi è sicuramente la possibilità di fare shopping e per questo abbiamo iniziato un lavoro di raccolta dei dati su spacci e outlet presenti in provincia.

La prima puntata del nostro viaggio tra spacci e outlet, ha suscitato grande interesse, tanto da essere letto da oltre 21.000 persone, mentre la seconda, incentrata sulla possibilità di acquistare borse, valigie e scarpe, è stata letta da oltre 12.000 persone, ed è stata arricchita anche dalle segnalazioni pervenute dai lettori.

Il post Facebook di ciascun articolo, ha poi contribuito ad amplificarne la risonanza, raggiungendo oltre 71.000 persone con il primo articolo e oltre 40.000 per il secondo.