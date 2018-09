Anffas e Fondazione Piatti portano in Fiera l’inclusione

Qualità della Vita, Diritto di Cittadinanza, Autodeterminazione, Autorappresentanza, Diritti, Doveri quindi: Inclusione. Queste le parole chiave dell’attività di Anffas Varese e Fondazione Renato Piatti onlus che giovedì sera, in occasione della Fiera di Varese 2018, hanno organizzato un incontro pubblico per approfondire, ma con parole semplici, questi temi di stringente attualità per tutta la comunità.

Luigi Macchi, Referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale insieme a Lorenzo Fronte, Coordinatore Progetto Compagni di Diritti per Anffas Varese e a Michele Imperiali, Direttore Generale Fondazione Renato Piatti onlus, affronteranno il tema dell’inclusione partendo dal concetto di inclusione scolastica. Sarà, infatti, illustrato il lavoro fatto da tanti ragazzi delle scuole di Varese e Provincia che ha permesso di pubblicare il libro “Compagni di diritti” (casa editrice Erickson). Questa pubblicazione nasce da un progetto partito nel 2012 per affrontare la questione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e si è posto l’obiettivo di trattare il tema attraverso la promozione della conoscenza della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nei confronti dei giovani alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie.

A seguire l’incontro si sposterà sui temi della Longevità e Qualità della vita. Si parlerà di come cambiano i bisogni in una società in cui anche le persone con disabilità vivono più a lungo e meglio. Per l’occasione verrà presentata in anteprima la Giornata di Studi dal titolo: Longevità, salute e Qualità di vita: nuove pratiche per “la presa in carico” socio-sanitaria delle persone con disabilità intellettiva in Lombardia, in programma martedì 6 novembre, organizzata dal Centro Studi e Formazione di Fondazione Piatti, Anffas Varese in collaborazione con il Corso di Laurea in Educazione Professionale dell’Università degli Studi dell’Insubria.

L’ingresso alla Fiera di Varese è gratuito.