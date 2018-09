Animalisti contro la fiera del cinghiale: “A Caronno si salva solo la Caronnese”

Dopo la sagra di Sant’Antonio di Saronno e la fiera del bestiame di Origgio il gruppo Centopercentoanimalista entra in azione a Caronno Pertusella. Questa volta a sollevare le proteste degli attivisti un evento in programma nel weekend.

“A Caronno Pertusella – spiegano in una nota gli animalisti – all’interno dei festeggiamenti paesani, un’intera settimana è dedicata alla Fiera del Cinghiale (Selvatico, specificano). Cinghiale che,ovviamente, sarà cotto in tutti i modi e mangiato”. E’ l’occasione per una presa di posizione decisamente forte: “Ormai moltissimi paesi “festeggiano” in questo modo barbaro i più diversi animali: rane, lumache, gamberi, tori, asini….per non parlare dei pesci. E’ una mentalità arretrata e crudele, che vede gli altri esseri viventi e senzienti solo come “cibo” da consumare, e non certo per necessità alimentari”.

La nota si chiude con una dura presa di posizione contro la città di Caronno: “La sola cosa buona in quel paese è la squadra di calcio, la Caronnese. Tutto il resto è ignoranza”.