Aperte le prevendite per Varesina – Varese. Tesserati Etchegoyen e Piqueti

Appuntamento per domenica 23 settembre (ore 15.30) a Venegono Superiore. Al “Comunale” saranno di fronte i padroni di casa della Varesina e il Varese di mister Manuele Domenicali.

Una gara sentita, ma che purtroppo vale solo per la terza giornata del campionato di Eccellenza, categoria che centra poco con le due realtà.

I biancorossi andranno in cerca del terzo sigillo dopo le due vittorie contro Verbano e Vigevano mentre la Varesina cercherà il primo successo dopo la sconfitta contro il Busto 81 e il pari con la Castellanzese.

Da domani saranno aperte le prevendite per la gara:

Venerdì 21 settembre dalle 15 alle 19 presso il Bar del Centro Sportivo Comunale di Venegono Superiore. Sabato 22 settembre dalle 14:30 alle 18:30 sempre presso il Bar. Tribuna € 12 Settore Ospiti € 10

Due buone e due cattive notizie in casa Varese. Partiamo dal quelle buone: i tesseramenti del centrocampista argentino Matias Etchegoyen e dell’ala guineiana Piquoti Djassi sono andati a buon fine e quindi domenica potranno essere della gara. Bisognerà invece aspettare qualche giorno in più per Ignacio Improvola.

Le brutte sono invece extra-campo: la Commissione Accordi Economici della Figc ha accolto i reclami di Marco Giovio e Davide Bottone. La società di via Mercantini dovrà quindi pagare circa 4500 Euro all’attaccante e 6725 Euro al secondo. Respinta invece la richiesta di Michele Ferri, dichiarato inammissibile. Il Varese ha così tempo 30 giorni per saldare i circa 11 mila euro.