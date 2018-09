Apple, per la sua festa di compleanno 100 chili di pappa per i suoi “colleghi” del canile

Apple è un cane fortunato, amatissimo e pure un po’ viziato.

Alla sua padrona Alessandra sta molto a cuore, anche per come l’ha ricevuto: è infatti un regalo della zia che ha accompagnato Alessandra nella sua infanzia ed è scomparsa poche settimane dopo il regalo, lasciandole un “eredità con il cuore che batte” e perciò ancora più amata.

Era perciò quasi scontato che per i suoi 10 anni Alessandra organizzasse una grande festa di compleanno per il suo Jack Russel che ha preso il nome da un’altra sua passione, New York (“L’idea era di chiamarlo Big Apple, ma, vista la taglia ci è sembrato che “apple” fosse più che sufficiente…” spiega la padrona).

«Siccome è un cane coccolassimo a cui non manca niente, ci è sembrato giusto che non portassero regali a lui: abbiamo cosi deciso di proporre a chi partecipava di portare un po’ di pappa e coperte per il canile di Varese». Il risultato? Cento chili di cibo per cani, e diverse coperte specifiche per animali: per un compleanno davvero speciale, non solo per Apple ma anche per i suoi “colleghi” meno fortunati.