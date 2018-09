Apre la Fiera ed è subito festa: 12.000 i visitatori

La Fiera di Varese non delude. Nel primo weekend di apertura sono stati 12.000 i visitatori che hanno raggiunto la Schiranna per fare un giro nei padiglioni.

Galleria fotografica Inaugurazione Fiera di Varese 2018 4 di 29

Circa 170 gli espositori ospitati nell’area espositiva di 8.000 mq coperti, con diverse proposte: si spazia dal salone dell’arredamento, ai materiali, attrezzature e impianti per l’edilizia abitativa, ma anche auto, food e uno speciale “green”, un’area dedicata all’abitare sostenibile del presente e del futuro, aziende per la maggior parte varesine, che raccontano, dalle fondamenta al comignolo, tutto quello che si può fare per il benessere dell’abitazione.

La selezione del miglior cibo di strada arriva in Fera di Varese con un’intera sezione riservata alle migliori proposte di street food. Una cucina gourmet ricca, dalla cucina regionale nazionale, a quella internazionale, condita con musica e divertimento e da una selezione delle migliori birre di BaVarese Prostfest, che porta in Fiera le nuovissime birre artigianali tutte varesine: Catasü e Purtacà, i nomi tipici della città giardino.

La manifestazione fieristica prosegue per tutta la settimana dalle 16.00 alle 23.00 con INGRESSO GRATUITO con un ricco programma che coniuga il tema proposto dal Comune di Varese “Varese Città da Vivere: accessibilità, accoglienza e valorizzazione del territorio”.

Proprio all’ingresso della campionaria, una mostra fotografica dal titolo “ ….. “ rende la percezione di quanti sono ciechi e ipovedenti. Lo stand dell’Unione nazionale ciechi è presente proprio per sensibilizzare sul tema della diversa abilità e dell’accessibilità

EVENTI IN PROGRAMMA DALL’10 AL 13 SETTEMBRE

Si parte lunedì 10 settembre, alle ore 17.30 con la presentazione in Area Incontri e Cultura del Bando “Asset”: Accordi per lo sviluppo socio economico dei territori montani”. Presentazione del Progetto “Tra laghi e montagne: per lo sviluppo socio-economico e turistico delle Prealpi varesine”. Saranno presenti ci Comuni che hanno costituito il parternariato: Comune di Varese, Brusimpiano, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa e Posto Ceresio. A cura del Comune di Varese.

Alle ore 19.00 torna Verba Manent, il Talk Show quotidiano moderato dall’autrice e conduttrice tv Morena Zapparoli Funari, in collaborazione con l’Associazione Amici del Caffè Teatro. Dalla casa del Grande Fratello VIP, dove sono stati tra i protagonisti più amati della seconda edizione alla Fiera di Varese, arrivano Raffaello Tonon e Luca Onestini per presentare il loro libro “Gli Oneston”.

In Area Spettacoli alle ore 20,00 l’incontro con Canottieri Varese a cura di Bavarese Prost Fest.

Martedì 11 settembre alle 17.00 in Area Incontri e Cultura, “Alpini in Fiera” incontro a cura di A.N.A. Sezione di Varese.

Alle ore 19.00 in Area Cultura, “Special Guest” di questa edizione di VerbaManent, Martina Colombari, eletta Miss Italia nel 1991, è stata una delle top model più famose degli anni ‘90 e 2000. Conduttrice televisiva e attrice al cinema e in teatro, dal 2007 porta avanti il suo impegno sociale come volontaria e testimonial per la fondazione Francesca Rava NPH che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, in Fiera verrà a conversare con Morena Zapparoli Funari proprio di questo argomento.

In Area Spettacoli alle ore 20.00 incontro con Polo Pala Ghiaccio, per il Pattinaggio di figura: Varese Ghiaccio, Ice Sport Varese e Pattinatori Ghiaccio Varese, per Hockey su ghiacchio: Varese Killer Bees e Mastini Varese. Per Sledge Hockey: Pohla. Per Short Track Pattinaggio Velocità: Cardano Killer Bees, a cura di BaVarese Prost Fest.

Mercoledì 12 settembre alle 19.00 in Area Incontri e Cultura, Morena Zapparoli Funari intervista Paolo Del Debbio, giornalista e professore universitario, ha condotto sulle reti Mediaset programmi di attualità e politica fra i più seguiti dal pubblico. Insegna Etica ed Economia all’Università IULM di Milano.

A seguire alle 21.00 l’incontro organizzato dal Comune di Varese, “Varese Bene Comune: un progetto per la cura dei beni comuni”.

In Area Spettacoli alle ore 20.00 incontro con Nuova GinFit sempre a cura di BaVarese Prost Fest.

Giovedì 13 settembre alle 17.00 in Area Incontri e Cultura, va in scena il Teatro dell’improvvisazione a cura del Comitato UNICEF Varese e Stringhe Colorate Varese dal tema “I Diritti dei Bambini”.

Alle ore 19.00 sempre in Area Cultura nel quotidiano appuntamento con Verba Manent si dibatterà su temi di attualità con il direttore de Il Fatto Quotidiano, Peter Gomez.

In Area Spettacoli alle ore 20.00 incontro con Basket Femminile Varese 95 a cura di BaVarese Prost Fest.

Alle ore 21.00 in Area Cultura “Anffas 40 anni di futuro a Varese dall’inclusione scolastica alla presa in carico nella terza età”, presentazione del libro compagni di diritto e del convegno sull’invecchiamento a cura del Comune di Varese.

Tutte le sere un anticipo di Oktoberfest in salsa varesina nell’Area BaVarese Prost Fest & Street Food. 4 diversi ristoranti che spaziano dalla Paella Valenciana allo gnocco fritto, dalla grigliata di carne argentina alla polenta e poi primi piatti, dolci e una postazione beverage per tutti i gusti.

FIERA DI VARESE IN BREVE:

Dall’ 8 al 16 SETTEMBRE 2018 – Varese Località Schiranna Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Da Lunedì a Venerdì : ore 16.00 – 23.00

Sabato 15 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 16 Settembre: ore 10.00 – 21.00

INGRESSO GRATUITO

Parcheggio Giornaliero A.V.T. € 3,00

www.fieravarese.it

https://www.facebook.com/fieradivarese