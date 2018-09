Apre lo sportello disabili, lo gestiranno i Volontari Civici

Mercoledì 5 settembre alle ore 15,30 verrà inaugurato lo sportello disabili all’interno della sede comunale di Castellanza a Palazzo Brambilla (piano terreno).

Grazie alla disponibilità di alcuni cittadini, già competenti in materia, che si sono iscritti all’Albo comunale dei Volontari Civici, nasce il nuovo servizio reso disponibile in maniera del tutto gratuita a tutti i cittadini.

I Volontari Civici che si occuperanno dello Sportello Disabili hanno un’esperienza pluriennale maturata nella gestione di pratiche e sportelli simili.

Offriranno informazioni, consulenza e daranno un supporto concreto per il disbrigo delle pratiche in diversi ambiti quali: invalidità, indennità di accompagnamento, Legge 104; conseguimento della Patente di Guida e allestimenti auto per disabili; ausili motori; contributi finalizzati all’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati; abbattimento barriere architettoniche; orientamento sui servizi del territorio; Amministratore di Sostegno.

Gli orari di apertura dello sportello nell’Ufficio al piano terreno del Comune di Castellanza, saranno i seguenti:

Lunedì: solo su appuntamento, telefonando nei giorni di apertura dello sportello al numero 0331 526.232.

Mercoledì: dalle 15.00 alle 18.00.

Sabato: dalle 9.00 alle 11.00.