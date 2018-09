Archie ancora top scorer: l’Openjobmetis vince il torneo di Parma

Secondo quadrangolare vinto in precampionato per la Openjobmetis (il primo era stato il Trofeo Lombardia) che rispetta i pronostici e si impone anche nel “Memorial Bertolazzi” di Parma. I biancorossi, sabato vincenti senza brillare più di tanto su Verona, hanno battuto in finale la Bertram Tortona con il punteggio di 97-77.

Secondo successo quello sugli alessandrini che Varese aveva già incontrato e superato a Masnago nella prima sgambata sul parquet di casa lo scorso 5 settembre. I biancorossi hanno condotto nel punteggio praticamente per l’intero match, anche se è stato il quarto conclusivo quello in cui hanno allargato in modo ampio e definitivo il divario rispetto al Derthona, guidato dai 29 punti dell’ex pistoiese Knowles.

Varese, per la seconda serata consecutiva, ha avuto in Dominique Archie il proprio top scorer: l’americano ha dunque risposto con i fatti dopo una prima parte di precampionato poco esaltante, anche a causa della “zavorra” messa nelle gambe nel periodo di preparazione. L’ala, che pure aveva lamentato una piccola botta sabato, ha chiuso con 21 punti ma sono stati ben cinque i biancorossi in doppia cifra con Scrubb a quota 14.

La Openjobmetis, ancora priva di Avramovic (che non è andato a referto neppure contro l’Estonia, la cosa non dev’essere piaciuta all’ambiente biancorosso…), ha provato subito a scappare ma ha poi faticato contro la zona e la precisione dall’arco della Bertram, restando in vantaggio al 10′ solo grazie a una tripla di Ferrero (27-25). Nel second quarto Garri e compagni hanno toccato il loro massimo vantaggio (+6) con Knowles ma la reazione biancorossa ha subito ribaltato l’inerzia del match. Dopo l’intervallo terzo periodo equilibrato, poi la formazione di Caja ha tolto ogni speranza ai piemontesi.

OPENJOBMETIS VARESE – BERTRAM TORTONA 97-77

(27-25; 51-44; 73-66)

VARESE: Archie 21, Iannuzzi 7, Natali 12, Bertone 8, Scrubb 14, Verri ne, Tambone 11, Cain 13, Bertoglio ne, Ferrero 6, Moore 5. All. Caja.

TORTONA: Knowles 29, Tuoyo 7, Alibegovic 11, Ganeto 14, Blizzard 8, Buffo, Ugolini, Garri 6, Lusvarghi, Gergati 2. All. Pansa.