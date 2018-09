Arpa celtica e lezioni gratuite ai bambini: novità da scoprire al Centro musicale

In attesa di ripartire il 1° ottobre con i corsi di formazione musicale, la scuola di musica della Filarmonica Puccini di Viggiù invita tutti all’Open day in programma domenica 23 settembre nella sede di via Varese, alla Baraggia, a partire dalle 14.

Oltre a provare gli strumenti e ad incontrare gli insegnanti tutto lo staff della scuola di musica, l’Open day sarà anche l’occasione per scoprire le novità di quest’anno, in particolare il corso di arpa celtica e il percorso “SaràBanda” con lezioni gratuite per i bambini e i ragazzi nati fra il 2005 e il 2009 che si avvicinano allo studio di uno strumento a fiato.

Chi non potesse partecipare all’Open day può chiedere tutte le informazioni sui corsi e le attività della scuola di musica rivolgendosi alla segreteria, aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18 (tel. 0332 487317).