“Abbiamo arrestato suo figlio: 4mila euro per rilasciarlo”. Truffata un’anziana

Prima una telefonata, con cui un finto carabiniere le comunica che il figlio è stato fermato e trattenuto in caserma perché ha investito un motociclista. Poi la richiesta: 4mila euro per rilasciarlo. E quando l’anziana madre chiede di parlare con il figlio, le passano pure il falso avvocato d’ufficio che le conferma la cifra da pagare al più presto.

Qualche minuto dopo suonano alla porta di casa della donna: sono i due truffatori, venuti a ritirare i soldi, ma la vittima, una 78enne di Malnate, dice di avere solo 800 euro in contanti. Il finto avvocato prende il denaro, chiedendole se ha dell’oro in casa. La donna mostra l’unico monile che possiede, una catenina con la foto del marito defunto. L’affetto per quel ricordo è però così forte da resistere alle pressioni dei due truffatori che a quel punto lasciano la casa facendo perdere le proprie tracce.

La donna, una volta riacquistata la calma e realizzato di essere stata truffata, ha sporto denuncia ai carabinieri, quelli veri.