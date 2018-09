Attenta Pro Patria, anche l’Olbia è partita forte

C’è chi ha iniziato domenica, come la Pro Patria, chi invece oggi, come l’Olbia, prossimo avversario dei tigrotti.

I sardi, impegnati a Chiavari contro la neo promossa Albissola, hanno vinto 3-2 mettendosi in tasca i primi tre punti del campionato.

Una gara frizzante in Liguria, con l’Olbia che ha trovato il vantaggio con Ceter al 25’ del primo tempo, chiudendo la gara a cavallo del 20’ della ripresa con la doppietta di Ragatzu. L’Albissola ha provato a reagire, andando vicino al gran recupero, ma le reti di Cais e di Martignago non sono bastate per riequilibrare il match.

