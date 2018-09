Auto, cani e mozziconi: Polizia locale al lavoro contro il degrado urbano

Nell’ambito delle disposizioni decise dal sindaco Alessandro Fagioli di garantire una maggiore sicurezza ai saronnesi, proseguono i controlli della Polizia locale impegnata nell’attività di prevenzione e contrasto inerenti il degrado urbano e la polizia stradale.

Per tutta la settimana una pattuglia in borghese predisposta per il controllo dell’abbandono di rifiuti e deiezioni dei cani, ha monitorato le vie del centro potendo accertare diverse violazioni inerenti l’abbandono nella via pubblica di mozziconi di sigaretta.

Inoltre sono stati effettuati accertamenti sulle condizioni di vivibilità del centro e dintorni controllando l’eventuale presenza di abusivismo. Questo ha portato all’identificazione di varie persone di nazionalità extracomunitaria in possesso di richieste di protezione internazionale in attesa di conclusione istruttoria.

A questi si aggiungono ulteriori controlli effettuati da altre pattuglie di Polizia stradale sugli accessi in città e, anche grazie all’ausilio del nuovo impianto di rilevamento violazioni al Codice della strada, sono state comminate diverse multe per circolazione senza assicurazione e revisione del veicolo. Solamente nella giornata di martedì sono stati sequestrati 5 veicoli per mancanza di assicurazione e sanzionati altri 15 conducenti per assenza della revisione dell’auto.

«Un lavoro intenso e capillare quello che, ancora una volta, ha messo in campo la nostra Polizia locale per garantire la massima sicurezza ai saronnesi – commenta il sindaco di Saronno Alessandro Fagioli – Oltre alla normale attività della Polizia, ho chiesto che periodicamente venisse effettuato un maggiore controllo in alcune zone della città in cui è richiesto un intervento più specifico».