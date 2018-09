Auto parcheggiata in garage o terreno privato: UE sancisce l’obbligo di copertura RC Auto

Secondo quanto dichiarato in un comunicato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, anche i veicoli fermi e in territori privati hanno l’obbligo di copertura assicurativa. Qualora questa mancasse, in caso di sinistro, i vari organi statali di risarcimento danni potrebbero rivalersi sul proprietario dell’auto che non ha rispettato l’obbligo. La decisione è arrivata in seguito all’analisi di un caso avvenuto in Portogallo nel 2006

Com’è noto, quando una macchina non ha un’assicurazione auto valida non solo non può circolare, ma non può nemmeno essere parcheggiata sotto casa come se nulla fosse. C’è sempre il rischio, infatti, che venga coinvolta in un sinistro, e in questo caso non ci sarebbe la copertura per il risarcimento dei danni. Così, chi non vuole pagare l’assicurazione perché magari non usa la vettura durante l’estate non ha che una scelta: tenerla in uno spazio privato, come un garage o una zona recintata. Ma potrebbe non bastare più.

Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, infatti, la Rc auto va pagata anche sui veicoli inattivi sui terreni privati. Interpellata dalla Corte suprema del Portogallo, l’organo comunitario ha stabilito che un veicolo non ritirato ufficialmente dalla circolazione e ancora idoneo a circolare deve essere coperto da assicurazione anche se si trova immobile in un terreno privato.

Non solo: in caso la persona soggetta all’obbligo della stipula di assicurazione non abbia adempiuto al suo dovere, in caso di sinistro che vede coinvolto il veicolo non assicurato gli Stati membri possono prevedere che l’organismo di indennizzo nazionale possa rivalersi contro detta persona, anche se non sarebbe responsabile civilmente dell’incidente.

La decisione arriva su un caso del 2006, quando in Portogallo in un tragico incidente morì il figlio di una proprietaria di un veicolo fermo in terreno privato. All’epoca fu il fondo di garanzia portoghese, il Fundo de Garantia Automóvel, a pagare i danni a terzi, ma poi l’organismo si rivalse sulla proprietaria, Alina Antónia Juliana, con la richiesta di un rimborso per oltre 437 mila euro.

Per la corte, insomma, una vettura ferma risponde comunque alla definizione di “veicolo”, e come tale ha l’obbligo dell’RC Auto. Il caso potrebbe essere diverso quando una simile qualifica sarebbe difficile da sostenere, ad esempio qualora mancassero i sedili o altri parti fondamentali per guidare la vettura (come conferma anche la Cassazione con la sentenza numero 22035 del 2 settembre 2008). In questo caso però il proprietario della vettura ormai in disuso è tenuto allo smaltimento del rifiuto.