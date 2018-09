Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi



(ultimo aggiornamento: sabato 8 settembre 2018)

Autostrada A8 MILANO-VARESE: CHIUSO IL TRATTO TRA SOLBIATE ARNO E LA DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO

Autostrade per l’Italia comunica che

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ispezione ai portali segnaletici, saranno effettuate le seguenti chiusure:

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Besnate, per chi proviene da Milano ed è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per due ore, dalle ore 22:00 alle ore 24:00 di lunedì 10 settembre.

Nello stesso orario, sarà chiuso, sulla A8 Milano-Varese, il ramo di allacciamento per chi proviene da Varese ed è diretto sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 dei trafori.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene da Milano ed è diretto verso la A26 Genova-Gravellona Toce, dopo l’immissione sulla A8 Milano-Varese, si dovrà uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+500, percorrere la SP26 e poi la SP49 e rientrare alla stazione di Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

-per chi proviene da Varese ed è diretto verso la A26 Genova-Gravellona Toce, uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+500 della A8 Milano-Varese oppure alla stazione di Gallarate, al km 30+000 e percorrere la SS33 del Sempione, verso Genova/Gravellona Toce.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Busto Arsizio, per chi proviene da Milano, dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di martedì 11 settembre.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Gallarate, al km 30+000 o di Solbiate Olona sulla A36 Pedemontana Lombarda;



-sarà chiusa la stazione di Lainate, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le provenienze/direzioni (Milano e Varese), dalle ore 22:00 di martedì 11 alle ore 04:00 di mercoledì 12 settembre.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lainate/Arese, al km 7+200 per chi proviene e per chi è diretto a Milano e di uscire a Legnano al km 16+000 della stessa A8 o a Origgio Uboldo, al km 14+000 della A9 Lainate Como-Chiasso, per chi proviene e per chi è diretto a Varese;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Varese ed è diretto verso la D08, dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di giovedì 13 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, si dovrà percorrere la SP26 e la SP49, per poi entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione autostradale di Besnate.

Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione, saranno effettuate le seguenti chiusure:

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Buguggiate verso Varese, per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di lunedì 10 alle ore 06:00 di mercoledì 12 settembre.

In alternativa si consiglia di entrare a Lago di Varese Gazzada o di Castronno;

-saranno chiusi gli svincoli di Lago di Varese Gazzada e Buguggiate, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le direzioni (Milano e Varese), dalle ore 22:00 di martedì 11 alle ore 06:00 di mercoledì 12 settembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lago di Varese Gazzada, Buguggiate o Castronno (a seconda della chiusura).

Le suddette chiusure saranno effettuate alternativamente.

Inoltre, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Lago di Varese Gazzada, per chi proviene da Varese, per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di giovedì 13 alle ore 06:00 di sabato 15 settembre.

In alternativa, si consiglia di uscire a Castronno.