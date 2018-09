Barche illuminate e fuochi d’artificio: il paese in festa per il SS Nome di Maria

Grande attesa, come ogni anno, a Porto Ceresio per la Festa del SS Nome di Maria che si svolgerà sabato 8 settembre con la processione delle barche sul lago e i fuochi d’artificio.

Il programma della festa prevede alle 18 la messa in Chiesa parrocchiale e alle 20.45 la processione delle barche illuminate. Alle 21.30 il corteo sul lungolago e alle 23 l’atteso spettacolo di fuochi d’artificio sul Ceresio.

La processione delle barche sul lago parte da via Casamora, in località Selvapiana presso il santuario di Maria Ausiliatrice, attraverserà il lago da una sponda all’altra della baia di Porto Ceresio fino all’imbarcadero di piazza P. Bossi, dove verrà impartita la benedizione.

Alle 21.30 il corteo delle barche prosegue sul lago sino alla vicina spiaggia in località Fiammetta, dove la statua della Madonna viene portata a spalla dai fedeli in processione lungo la passeggiata a lago, addobbata con decorazioni floreali in carta e stoffa.

Il corteo prosegue poi fino a piazza S. Ambrogio, dove sarà celebrata la funzione religiosa.

Alle 23 ad epilogo della cerimonia, lo “storico” scampanio del campanile di S. Ambrogio dà il via all’esibizione dei fuochi d’artificio sul lago.

Quest’anno l’iniziativa è stata patrocinata dal Consiglio Regione Lombardia e vedrà la presenza di diverse autorità del territorio.

La celebrazione religiosa vedrà la presenza di Monsignor Agnesi, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Milano.

Ci sarà inoltre la possibilità di ammirare i fuochi pirotecnici dal lago sul battello Tribuna della Società Navigazione del lago di Lugano, con arrivo a Porto Ceresio alle ore 22.30 al costo di euro 8,00 adulto e euro 5,00 bambini (6/16 anni) – partenza da Lugano ore 21.00 (imbarco ore 20.45) al costo franchi svizzeri 23.00 adulti e 11.00 ragazzi (6/16 anni)– partenza da Morcote ore 22.00 (imbarco ore 21.50) al costo franchi svizzeri 23.00 adulti e 11.00 ragazzi (6/16 anni).