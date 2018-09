“Basta promesse, su Pedemontana Fontana prenda un impegno in Consiglio”

“Bene la volontà del Presidente Fontana di voler completare la Pedemontana anche senza l’aiuto del Governo, ma con risorse proprie o di privati. Tuttavia, visto che non vorremmo che fosse come la promessa, poi disattesa, della gratuità dei pedaggi per le tangenziali di Como e Varese, chiederemo un impegno concreto e preciso”, lo dicono Samuele Astuti e Angelo Orsenigo, consiglieri regionali del Pd, dopo le dichiarazioni del presidente regionale Attilio Fontana a proposito dei lavori sulla Autostrada pedemontana lombarda.

Per questo il partito annuncia la presentazione di una mozione: “il Pd depositerà una mozione per portare all’attenzione del consiglio regionale la questione: vedremo se le forze di maggioranza del Governo centrale presenti nella nostra assemblea, saranno in grado di uscire dal cortocircuito che si crea continuamente tra le dichiarazioni dei Ministri e le esigenze concrete del territorio”, continuano i consiglieri dem.

“Sarà l’occasione perché il consiglio dia un indirizzo chiaro sul completamento della Pedemontana e sul secondo lotto delle tangenziali di Como e Varese”, concludono Astuti e Orsenigo, ricordando che “il Governo di centrosinistra ha fatto la sua parte per i finanziamenti pubblici. Ora spetta alla Regione indicare come si conclude l’opera”.