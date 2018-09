Bella musica e tanti amici: si fa festa all’ombra del Gundam

“Un gruppo di amici, il ricordo di un uomo dalla personalità originale e creativa e amico insostituibile…”.

Con questa breve ma sentita frase torna Maccastoria, la festa al Parco Fara Forni di Vedano Olona in ricordo di un amico scomparso prematuramente nel 2012, da sempre parte integrante del gruppo organizzatore del festival “Farastoria”. E come fu nei primi anni del nuovo millennio e da sei anni a questa parte (con cadenza biennale), Maccastoria sarà anche nel 2018 all’insegna del divertimento, della buona musica e della buona compagnia. Il tutto naturalmente sempre sotto l’occhio vigile del Gundam, la scultura del mitico robot giapponese realizzata dall’artista Nando Andreoli e donata dagli organizzatori della festa al Comune di Vedano Olona.

La prima serata, venerdì 7 settembre, vedrà protagonisti Nyvinne, astro nascente del soul sotto l’egida della Sugar di Caterina Caselli. 20 anni, polistrumentista, beat box con numerose apparizioni con artisti del calibro di Gualazzi, Nina Zilli, Jovanotti. A chiudere la serata The Mama Bluegrass Band, energico gruppo dalle sonorità graffianti che strizzano l’occhio a Johnny Cash, Pete Seeger, Hayseed Dixie, Bill Monroe, Hank Williams.

Si continua sabato 8 settembre con altre eccellenze musicali, conosciute e meno conosciute, tuttavia sempre di altissima qualità. Già dall’aperitivo (18.00 circa) saliranno sul palco i nostrani Matteo Goglio e Pippo Mortillaro, veri e propri big della chitarra, che proporranno il loro spettacolo “Brazilian Jazz”; a seguire i giovanissimi Seawards, duo indie-pop prodotto dal cantautore Zibba che quest’estate ha avuto modo di aprire i concerti italiani dei The Script al forum di Assago e al Gran teatro geox di Padova.

L’onore e l’onere di chiudere la festa toccherà a Sun Sooley, senegalese d’origine, ma considerato una delle voci migliori del panorama reggae italiano ed internazionale grazie ad una carriera di tutto rispetto con sei dischi all’attivo, uno in uscita e moltissimi concerti in cui ha condiviso il palco con dei veri big come Sizzla, Capleton, Julian Marley, Max Romeo, Alpha Blondy, Israel Vibration.

A Maccastoria 2018 sarà presente come sempre un ricco stand gastronomico e ci saranno attività per bambini nel pomeriggio di sabato 8 settembre, dalle 16.00 circa.

Evento organizzato dal gruppo Maccastoria con la collaborazione del Comune di Vedano Olona e della Proloco di Vedano Olona, e con il supporto di Madboys Eventi & Concerti e Tube Agency.

Ingresso libero e concerti gratuiti

Evento Facebook >> https://www.facebook.com/events/207302276618100/

Pagina Facebook >> https://www.facebook.com/maccastoria/

Instagram >> https://www.instagram.com/maccastoria_vedano_olona/