Da Beppe Sannino ai beni Unesco: il benessere raccontato nel “B Magazine”

Un volto noto, l’espressione di chi sente l’energia del futuro. All’ex mister del Varese ai tempi della serie B, Peppe Sannino, è dedicata la copertina del magazine del Centro Polispecialistico Beccaria. Un testimonial perfetto per affrontare con grinta la stagione del fare e del progettare.

Nel numero 4 del “B Magazin” dal titolo “Varese sei unica” il protagonista è proprio l’allenatore di una delle più coinvolgenti ed emozionanti stagioni della squadra di calcio varesina. Con lui, si ripercorrono i momenti magici fino ai play off e poi i dolori e la tristezza della fase discendente. Un “A, B, C” declinato con una serie di immagini evocative che raccontano il bello e il brutto di uno sport che promette molto ma regala pochissimo. Analisi, commenti, giudizi ma anche racconti di campioni in erba come quella narrata alla lettera “D di Dybala”.

Sannino racconta una realtà che, a volte, si scontra con il nostro immaginario, spesso proiettato verso mete gratificanti ma che richiedono attenzione e cura dei dettagli per poterle raggiungere.

E la regola vale per tutti, campioni o meno, anche per coloro che si “buttano nello sport” sottovalutando semplici raccomandazioni per non essere traditi dal proprio corpo.

“Le regole di sicurezza per gli atleti improvvisati” affronta l’argomento “sport dilettantistico” con l’ortopedico Lorenzo Cecconello. Lo specialista, in poche righe, spiega come prevenire gli infortuni più comuni degli “atleti della domenica”: abbigliamento, attrezzature, preparazione e peso, fattori determinanti per non rischiare di essere traditi dal proprio corpo.

Stessa filosofia, l’amore per se stessi e il proprio benessere, è alla base della presentazione del nuovo “Caffè Beccaria”, nato come punto di ristoro dopo il “prelievo del sangue” ma pronto anche a essere consulente e confidente della pausa relax.

Spazio, profumi, sapori, ma anche vista e tatto sono tutti coinvolti e stimolati nel nuovo spazio pensato per offrire qualità e gusto con un occhio alla salute attraverso cibi selezionati, piatti studiati dal nutrizionista, tisane, detox e te targati “Kusmi” marchio francese di cui il locale ha l’esclusiva” per rendere ogni pausa un’esperienza piacevole e benefica.

La cultura del gusto e della sana cucina è anche uno dei punti di forza della collaborazione tra Centro Polispecialistico Beccaria e supermercati Tigros impegnati, da qualche anno, a promuovere la cucina salutare attraverso corsi che si tengono nei suoi stores. Chef stellati e menù dietetici si alternano nel fitto programma di eventi programmato sino a fine anno.

Dallo sport e tempo libero alla cultura, “B Magazine” offre al lettore anche approfondimenti e curiosità legate al tempo libero. Itinerari di valore turistico come i 4 beni dell’Unesco, piuttosto che percorsi ciclabili o luoghi ameni da visitare a due passi da casa.

Il magazine del Centro Polispecialistico Beccaria, in formato cartaceo ma sfogliabile anche nel pdf on line, vuole offrire spunti di riflessione e suggerimenti per una quotidianità attenta alla propria salute senza dimenticare il “gusto della vita”.