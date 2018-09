In bici lungo l’Olona fino a Castiglione col sogno di arrivare in Svizzera

Siamo tornati sulla pista ciclabile della Valle Olona per percorrerla fino alla sua estremità più a nord. Dopo la prima tappa da Castellanza a Cairate, che vi abbiamo raccontato qui, proseguiamo con il secondo tratto fino a Castiglione Olona. Questo pezzo di ciclabile è una sorpresa continua e unisce paesaggi di interesse naturalistico e pezzi di storia del territorio.

Da Lonate Ceppino a Castiglione Olona

Infatti, man mano che ci si avvicina a Castiglione Olona, meta finale, fioccano cartelli e testimonianze che sottolineano i vari trascorsi storici: dopo una larga ansa del fiume, nella quale si possono avvistare gli aironi cenerini, nel territorio di Lonate Ceppino si incontrano prima la Fontana Storica, una delle prime sorgenti idriche delle zona, e poi la vecchia casa cantoniera sul percorso degli onnipresenti binari della Valmorea.

Lungo i binari della storia

Binari che da ora in poi coincideranno con il tracciato della pista, e che rendono visibile il “collegamento” tra Nord e Sud della Provincia, a patto di non inciamparci. Un bel passo avanti rispetto al primo tratto, dove ci si era lamentati dell’assenza di informazioni più dettagliate sui luoghi che si andava ad attraversare.

Manca la manutenzione

I problemi non mancano però, dal sentiero sconnesso e per certi versi non curato all’invasione dello stesso da parte di piante invasive. Lasciato alle spalle Lonate ci si ributta nei boschi, per poi uscirne un chilometro dopo, all’altezza di Torba e del suo monastero, che si riesce a visitare facendo una piccola e meritata deviazione, anche per rifiatare nell’ampio prato.

Dopo la pausa si affrontano gli ultimi chilometri immersi nella Valle Olona, in quella che sembra la parte più selvaggia del percorso, dove la conca scavata dal fiume inizia a farsi stretta e il fiume stesso più pulito. Arrivati a Castiglione non ci si può negare una visita al centro storico, e per i più allenati c’è anche la possibilità di cimentarsi con il “Piccolo Stelvio”, salita classica del ciclismo lombardo.

Il sogno fino a Stabio

Qui finisce la pista ciclabile ed è un vero peccato perchè il tracciato potrebbe proseguire fino a Malnate e poi fino a Stabio per completare il vecchio percorso della linea ferroviaria che per decenni ha scandito i tempi della valle con il suo trenino. Questo sogno potrebbe trasformarsi in realtà in un futuro non lontano

