Bici e treno, accoppiata ideale per scoprire Valceresio e Mendrisiotto

Domenica 16 settembre in occasione dell’apertura della Settimana europea della mobilità, Fiab Varese Ciclocittà organizza “La ferrovia ritrovata”, un’escursione in bicicletta nel territorio della Valceresio e del Mendrisiotto, anche per misurare le opportunità offerte alla bicicletta dall’attivazione delle nuove linee ferroviarie Varese-PortoCeresio e Varese-Mendrisio.

Il ritrovo è previsto alle 9 alla sede Fiab di via Rainoldi 14 a Varese, da dove si partirà per un giro di circa 52 chilometri, che potrà essere acorciato utilizzando il treno per il ritorno.

«La recente riapertura della ferrovia Varese-Porto Ceresio suggerisce una pedalata di ricognizione del nuovo impianto e delle ricadute sulla mobilità ciclistica e intermodale che possono attivarsi tra Varese ed il Ceresio – spiegano i responsabili di Ciclocittà – L’impianto, che solo pochi anni fa sembrava destinato all’abbandono, diventa strategico sia per rendere

più efficiente e sostenibile il traffico quotidiano e pendolare sia per la valorizzazione turistica della Valceresio; la promozione in valle della ciclabilità ne dovrebbe costituire un complemento essenziale».

Ad Induno Olona ed Arcisate rappresentanti dell’Amministrazione comunale illustreranno ai partecipanti le ricadute dell’infrastruttura sulla viabilità locale.

Giunti a Porto Ceresio l’escursione proseguirà lungo il lago fino a Riva San Vitale, in Svizzera, per poi risalire a Mendrisio sulla ciclabile del Laveggio e rientrare in Italia dal Gaggiolo incontrando, questa volta, il nuovo ramo ferroviario internazionale Stabio-Arcisate.

Qui la locandina con tutti i dettagli