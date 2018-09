Bignardi, Murgia e tante altre al festival di letteratura tra le mura del castello

È nato dalla passione di un gruppo di donne per la cultura e la letteratura e quest’anno arriva alla sua ottava edizione: “SI Scrittrici Insieme”, è il festival letterario creato per offrire un palco alla creatività e all’intelligenza delle donne, che si svolgerà il 28-29 e 30 settembre a Somma Lombardo.

L’inaugurazione della rassegna, diretta dalla scrittrice Helena Janeczek – vincitrice del premio Strega 2018 e finalista al Premio Campiello con “La ragazza con la Leica” – insieme a Silvana Baldini, si terrà venerdì 28 settembre dalle 17 nel Cortile d’Onore nel Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo e proseguirà presso la Biblioteca Comunale nelle serate di sabato 29 e domenica 30 settembre.

Con loro, dietro le quinte dell’organizzazione, ci sono Elisabetta Severina, Sonia Grandis, Chiara Ciccocioppo (che presenta anche una mostra fotografica), Anna Carù, Rosi Garda, e Gianna Crestani.

Nella tre giorni in programma ci sono autrici famose e conosciute da tutti, come Daria Bignardi e Michela Murgia che sono anche volti televisivi, o Jhumpa Lahiri, premio pulitzer per la narrativa nel 2000. Ma ci saranno anche l’autore Marco Balzano, Giusi Marchetta, Caterina Bonvicini, Vanessa Roghi, Evelina Santangelo, Francesca Sgorbati Bosi.

Il festival, che negli anni scorsi si è svolto nella Villa Montevecchio di Samarate o al Ma.Ga. di Gallarate, quest’anno arriva a Somma Lombardo «una collaborazione che ci piacerebbe prolungare per altre edizioni – dice l’assessora alla Cultura Raffaella Norcini –, grazie anche alla disponibilità della Fondazione Visconti di San Vito, che apre le porte a questo appuntamento con la cultura sul nostro territorio».

Oltre agli autori elencati ritroverà la voce una grande autrice del passato: quest’anno, Elisabetta Severina racconterà la figura di Marguerite Yourcenar nel cinquantenario della pubblicazione de L’opera al nero.

Tra i vari incontri è previsto anche uno spettacolo con Silvana Baldini e con l’attrice Sonia Grandis, che proporranno un reading delle poesie di Paolo Polvani. Paolo Carù, direttore della rivista “Buscadero”, ha invitato la cantautrice californiana Lucia Comnes che si esibirà in concerto sabato sera.

Chiara Ciccocioppo, una delle fotografe ufficiali del festival della letteratura di Mantova, firma la mostra fotografica “Frammenti” e continuerà a immortalare ogni incontro.

SI Scrittrici Insieme è un festival indipendente che vuole rimanere tale. Per questo ha organizzato una raccolta fondi per finanziare l’iniziativa tramite la piattaforma www.produzionidalbasso.com.