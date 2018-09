Brindiamo Wine Village, il festival del vino a Palazzo Broletto

Dopo la birra di fine estate e lo street food, ora a Gallarate è l’aspro odor dei vini a salutare l’arrivo dell’autunno: è il BrindiAmo Wine Village, il festival del vino al Broletto.

Appuntamento da venerdì 28 settembre a domenica 30.

Le più famose cantine provenienti da tutta Italia si uniscono nello storico Palazzo Broletto nel cuore di Gallarate per regalarci un’esperienza a 360 gradi indimenticabile. Protagonisti saranno il talento e la passione dei mastri vinai con una selezione dei loro migliori vini da degustare, abbinati ai cibi preparati da esperti chef gourmet a bordo dei loro truck provenienti da tutta Italia.

Ma BrindiAmo non è solo vino e buon cibo: Arte e Cultura trovano sempre il loro spazio, per offrire ai visitatori unʼesperienza unica. Dalle esibizioni di musicisti Swing e Jazz che accompagneranno i visitatori con le giuste vibrazioni lungo tutto un itinerario costellato di luminarie suggestive, a una specialissima performance di pittura con vino su tela.

L’evento è realizzato e promosso da due importanti realtà del nostro territorio: l’Associazione Culturale Le Officine e 900 Wine.

«E’ il frutto di oltre un anno di progettazione e intenso lavoro di squadra, un evento che affonda le proprie radici nella lunga tradizione del nostro paese per il Vino ma in grado di sorprendere per freschezza e modernità. BrindiAMO donerà una nuova veste allo storico Palazzo Broletto, trasformandolo in un elegante “villaggio del vino”, un luogo dove tutti potranno scoprire le migliori cantine italiane in un viaggio degustativo tra profumi e sapori unici. i».

BrindiAMO Wine Village è a ingresso gratuito.

Venerdì 28 a Sabato 29 Settembre sempre dalle ore 18.00 fino alla 1.00

Domenica 30 Settembre con apertura straordinaria a pranzo dalle 12.00 alla 1.00