Bus, linea Varese-Brinzio-Cuveglio: da ottobre servizio potenziato

Novità per gli utenti della linea N13 (Varese-Brinzio-Cuveglio), l’unico servizio di trasporto pubblico locale svolto dalla società Castano nell’ambito del Consorzio Trasporti Pubblici Insubria (di cui l’altro socio è Autolinee Varesine, che gestisce le restanti linee urbane ed extraurbane).

Da lunedì 1° ottobre, infatti, si attua un potenziamento del servizio in virtù di una duplice motivazione: garantire ai ragazzi di Castello Cabiaglio la possibilità di raggiungere col bus le scuole di Brinzio, e questo viene fatto con alcuni lievi aggiustamenti orari in concomitanza con l’inizio e il termine delle lezioni; ma anche, più in generale, migliorare l’efficacia del servizio e i collegamenti con Varese.

Proprio da ottobre ci sarà infatti una nuova corsa, effettuata in tutti i giorni scolastici dell’anno, da Cuveglio verso Varese: partenza alle ore 17.10, consueti passaggi da Cuvio, Azzio, Orino, Castello Cabiaglio e Brinzio (17.35), quindi arrivo in piazzale Kennedy alle ore 18. Dunque tutti questi paesi, ma anche la frazione della Rasa di Varese che è servita unicamente da questa autolinea, ottengono una corsa in più per raggiungere il capoluogo nel tardo pomeriggio.

Questa variazione si aggiunge ad un’altra novità posta in atto da Castano già da qualche settimana: è infatti ora attivo un servizio FESTIVO (effettuato dunque alla domenica e negli altri giorni festivi) da Varese a Brinzio e viceversa, con cinque coppie di corse (ovvero dieci complessive).

Partenze da Varese alle ore 10.10, 12.30, 14.20, 17.15 e 19.10: partenze da Brinzio alle ore 9.25, 10.35, 13.55, 16.25 e 18.45. In questo modo, il centro di Varese è ora collegato col rione della Rasa e col paese di Brinzio anche nei giorni festivi, implementando definitivamente una parziale sperimentazione già testata negli anni scorsi.