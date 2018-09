Caccia al tesoro archeologica per riscoprire l’Isolino

Una caccia al tesoro archeologica alla scoperta di spazi e storia dell’Isolino Virginia. L’iniziativa nasce all’interno del festival Nature Urbane che domenica 23 settembre farà tappa nell’Isolino per l’evento gratuito dedicato alle famiglie con bambini “Un’Isola da riscoprire”.

Si parte del Pontile di Biandronno (via Marconi) alle ore 14.30, mentre il rientro è previsto per le 17.30, con servizio di navigazione gratuito sia in andata che al ritorno per tutto il pubblico di Nature urbane (basterà presentare a mo’ di biglietto copia della prenotazione all’evento, anch’esso gratuito).

Una volta sbarcati sull’isolino i partecipanti (massimo 50 bambini) saranno divisi in squadre che per vincere dovranno risolvere indovinelli, affrontare prove pratiche e costruire oggetti.

La prenotazione all’evento è gratuita ed obbligatoria sul sito di Nature Urbane.