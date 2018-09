Calcio in diretta: Olbia – Pro Patria; Varesina – Varese

Domenica di calcio per le nostre squadre. In Serie C la Pro Patria viaggia in Sardegna per affrontare l’Olbia, in Eccellenza sfida della nostra provincia tra Varesina e Varese. Aggiornamenti anche per la sfida della Caronnese da Mantova.

Potrete commentare in diretta e interagire live con gli hashtag #DirettaVn #OlbiaProPatria e #VaresinaVarese via Instagram e Twitter.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI