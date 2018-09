Il calore di una casa e solidi legami nel territorio

La Cooperativa sociale SOS Villaggio del fanciullo Federico Pavesi ONLUS opera nel territorio di Varese e Provincia con la gestione del Villaggio SOS di Morosolo, comunità di accoglienza con 3 case-famiglia, 2 case per i giovani, 2 case per mamme e bambini. È uno dei 7 Villaggi SOS in Italia.

Siamo membri di SOS Children’sVillages – SOS Villaggi dei Bambini, la più grande organizzazione internazionale privata, apolitica e aconfessionale, con un seggio permanente all’UNESCO.

Attiva in 135 Paesi del mondo con 571 Villaggi, 542 programmi di sostegno alle famiglie, 740 fra strutture scolastiche, centri sociali e d’aiuto, centri medici e progetti d’intervento d’emergenza.

COSA FACCIAMO

Nel Villaggio di Morosolo (VA), con 12 case indipendenti, offriamo accoglienza, il calore di una casa, gli affetti e il sostegno di una comunità, a minori privi di cure o temporaneamente allontanati dalla famiglia.

Sosteniamo lo sviluppo dei bambini e ragazzi con progetti individualizzati per far emergere le potenzialità di ciascuno e supportare eventuali debolezze; li aiutiamo a costruire un futuro garantendo loro un’istruzione di qualità.

Il nostro Villaggio è aperto e integrato nella realtà del territorio di Varese e provincia, dove bambini e ragazzi frequentano le scuole e partecipano attivamente alla vita della comunità.

Col progetto autonomia seguiamo anche i neo maggiorenni per promuoverne l’avviamento al lavoro e l’inserimento nella comunità come cittadini responsabili.

Lavoriamo in costante sinergia con le Istituzioni territoriali: i Servizi sociali, i Comuni, i Tribunali dei Minori, le scuole.

Attuiamo progetti di rafforzamento famigliare per prevenire i casi di abbandono e di allontanamento dei minori e per favorire il reinserimento dei bambini nella famiglia d’origine.

Promuoviamo nella comunità locale i valori della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con le Linee Guida ONU e gli standard Quality4Children per l’accoglienza di minori fuori dalla famiglia.

Sito internet | Pagina Facebook