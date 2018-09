Il capodanno con Albanese, le risate con Pozzetto: ecco la stagione del Teatro di Varese

Ci sono Antonio Albanese, Renato Pozzetto e Tullio Solenghi. Ma anche Beppe Grillo e Massimo Ranieri: sono 40 gli spettacoli previsti per la nuova stagione 2018/2019 del Teatro Openjobmetis di Varese.

Una stagione che da ottobre di quest’anno a maggio del 2019 porterà in città tante occasioni di intrattenimento, musica, teatro e, novità di quest’anno, l’inizio di un percorso con il regista varesino Andrea Chiodi per riportare il teatro di prosa nella piazza teatrale più importante della città.

A presentare la stagione è stato il direttore Filippo De Sanctis che ha introdotto le principali novità: la collaborazione con la AD Management, una delle agenzie di programmazione più importanti del panorama nazionale e la collaborazione con il gruppo di lavoro per la realizzazione di una produzione interamente varesina di un’opera lirica: il Don Giovanni Di Mozart.

La collaborazione con Andrea Chiodi

Durante la presentazione De Sanctis ha annunciato anche l’inizio do un percorso con il regista varesino Andrea Chiodi, oggi in forze per la parte prosa al teatro Lac di Lugano. Proprio a Chiodi è stata affidato il tentativo di lavorare ad un progetto che riporti il teatro di prosa a Varese. Un percorso che comincerà con la messa in scena di “Sei personaggi in cerca d’autore”, di Luigi Pirandello con la regia di Emiliano Masala, e di altri tre spettacoli.

«Sono molto felice di collaborare con il teatro della mia città – ha spiegato Andrea Chiodi -. Quest’anno cominceremo un percorso con l’obiettivo di arrivare ad un progetto più grande per la stagione 2019/2020 in collaborazione con l’amministrazione comunale».

Il programma del teatro di Varese 2018/2019

Sul palco del Teatro c’erano anche i Legnanesi che porteranno a Varese ben 6 repliche per festeggiare i 70 anni di storia della compagnia di Legnarello. A loro, sul palco durante la stagione, si aggiungeranno i concerti (Biondi, Branduardi, Cacciapaglia), i musical, la comicità e molto molto altro.

Anche quest’anno, per il terzo anno, il teatro varesino è sostenuto dallo sponsor Openjobmetis Spa, l’agenzia per il lavoro.

GUARDA LA PROGRAMMAZIONE