Cassina Ferrara: nuova location per il mercato. Sopralluogo di Strano

Ha debuttato venerdì scorso, la mattina, la nuova location del mercato della Cassina Ferrara. L’Amministrazione comunale, con un’ordinanza contingibile ed urgente, ha spostato le bancarelle da via Einstein ad una vicina area attrezzata.

Lo spostamento è stato solo di un centinaio di metri per passando da una zona di alto passaggio ad una decisamente defilata ha provocato non poco preoccupazione tra gli ambulanti. Tanto che il Comune ha decido di spostare il “trasloco” da luglio a settembre.

Venerdì per la prima volta gli stand si sono disposti in cerchi nell’area asfaltata. Una location esteticamente più gradevole ma tanto defilato che gli ambulanti hanno posizionato un cartello fai da te per informare residenti del quartiere della novità.

A visitare il mercato anche l’assessore al Commercio Paolo Strano con un delegato del comando di polizia locale. “Nonostante le previsioni pessimistiche di coloro che sono abituati solo a criticare – ha spiegato l’esponente della Giunta al termine del sopralluogo – abbiamo provveduto allo spostamento del mercato nei tempi previsti e il tutto è avvenuto senza nessun problema. Ancora una volta viene dimostrato con fatti concreti che l’Amministrazione mantiene le promesse e lo fa per andare incontro alle esigenze dei saronnesi”.