Da Cazzullo a Julia Elle, la Valle Olona ha il suo festival del libro

«Questo festival vuole soddisfare una grande richiesta di cultura. Dove c’è cultura non c’è degrado ed è un fattore di sviluppo economico dei territori. Per questo lo forzo dei Comuni del Sistema è quello di non distogliere l’attenzione dal libro come veicolo di idee». Queste le parole dell’assessore alla Cultura del Comune di Busto Arsizio Manuela Maffioli che sabato ha presentato il primo Festival del Libro del Sistema Bibliotecario di Busto Arsizio e Valle Olona, organizzato in collaborazione con i comuni che fanno parte dell’ente.

Il Festival è composto da 13 incontri in 10 comuni che prenderanno il via il 30 settembre e si concluderanno a marzo del 2019 con nomi importanti della letteratura italiana.

Alla presentazione c’erano esponenti delle amministrazioni che partecipano al festival con le loro biblioteche. Tra questi l’assessore alla Cultura di Castellanza Gianni Bettoni che ha sottolineato la capacità di collaborazione tra amministrazioni di segno diverso: «Non c’è un problema politico. La collaborazione tra noi è una sinergia per fare meglio senza guardare agli interessi di immagine. In questi anni di difficoltà economica per i comuni questa collaborazione è diventata più che necessaria per mettere insieme risorse.

Felice anche il sindacodi Gorla Maggiore Pietro Zappamiglio insieme all’assessore Annalisa Macchi: «Non possiamo che essere felici di questa iniziativa. Il nostro grazie va a tutti i funzionari delle biblioteche che hanno lavorato con grande passione». Giuseppe Palumbo, assessore di Fagnano, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa anche per i giovani: «Cin questo festival non facciamo solo politica culturale ma anche politiche giovanili».

L’iniziativa si arricchisce del coordinamento di Francesca Boragno di Bustolibri.com, un’istituzione in città se si parla di libri: «Vorrei ricordare Inge Feltrinelli (recentissimamente scomparsa, ndr) che diceva che i bibliotecari sono persone resistenti. Una frase che inquadra perfettamente la categoria che voglio ringraziare per la cura e la passione che mettono nel loro lavoro»

Gli appuntamenti con gli autori, dunque, accompagneranno i lettori fino a primavera. Si parte con Aldo Cazzullo, di seguito il programma

Domenica 30 settembre ore 18, Molini Marzoli: Aldo Cazzullo, “Giuro che non avrò più fame. L’Italia della Ricostruzione”

Sabato 6 ottobre, ore 17.30, Torre Colombera Gorla Maggiore: Nicola Gagliardi, “Scolpire il cielo”;

Sabato 27 ottobre ore 18, biblioteca di Fagnano Olona: Stefano D’Orazio, “Non mi sposerò mai”;

Martedì 30 ottobre ore 21, biblioteca di Busto Arsizio, sala Monaco: Toni Capuozzo, “Andare per i luoghi del ‘68”;

Venerdì 23 novembre ore 19.30, Sala polivalente Giovanni Paolo II, via Marconi 6, Somma Lombardo: Chiara Pasetti, “Mademoiselle Camille Claudel e Moi

Sabato 1 dicembre ore 18, biblioteca di Busto Arsizio, sala Monaco: Andrea Vitali, “Gli ultimi passi del Sindacone”

Mercoledì 5 dicembre ore 21, biblioteca di Castellanza: Alberto Pellai, Dibattito sul tema dell’educazione

Venerdì 11 gennaio, ore 21, Sala Prati presso Villa Majno a Solbiate Olona: Piergiorgio Pulixi, “Lo stupore della notte”

Sabato 2 febbraio ore 18, biblioteca di Cassano Magnago: Bruno Morchio, “Un piede in due scarpe”

Venerdì 15 febbraio ore 21, biblioteca di Marnate: Sara Rattaro, “Uomini che restano”

Venerdì 1 marzo ore 21, biblioteca di Gorla Maggiore: Julia Elle, “Disperata & felice. Diario segreto di una mamma”

Domenica 16 marzo ore 17, biblioteca di Gorla Minore: Anna Dalton, “L’apprendista geniale”

Venerdì 22 marzo ore 21, Teatrino di Villa Gonzaga a Olgiate Olona: Federica Bosco, “Mi dicevano che ero troppo sensibile”