Civati: “La ciclabile del centro? Un progetto delle attuali opposizioni”

Dopo le tante polemiche di questi giorni, l’assessore all’urbanistica Andrea Civati si affida a un video sulla sua pagina facebook per chiarire alcuni particolari della contestata ciclabile che passa da via XXV Aprile.

Uno dei punti più importanti della sua dichiarazione è quello che ricorda come il progetto sia, nelle sue battute iniziali, stato lanciato dalla Giunta Fontana: «E’ curioso constatare come gli stessi consiglieri di opposizione che oggi contestano questo progetto, uno dei primi a cambiare la mobilità cittadina, furono gli stessi che lo proposero, e che noi abbiamo portato avanti considerandolo un progetto importante e fondato».

A riprova di ciò che dice, l’assessore mostra una delibera di giunta del 2015, quando il sindaco era ancora Attilio Fontana, dove attuali membri dell’opposizione, allora membri di giunta, «Votarono a favore la proposta a Regione Lombardia di questo percorso ciclabile» (tra loro gli attuali consiglieri Simone Longhini, Fabio Binelli e Carlo Piatti ndr) per, secondo le motivazioni della delibera «Mettere in sicurezza i nostri ragazzi e dare maggiore vivibilità al quartiere di Casbeno». Il bando di Regione Lombardia, che finanzia il progetto, e che è a guida leghista da due amministrazioni, prevede tra l’altro l’obbligatorietà dei cordoli proprio per favorire e garantire la sicurezza.

La delibera ingrandita – foto tratta dal video

«Abbiamo fatto qualcosa che raramente succede in questo Paese – ha concluso Civati – abbiamo preso il progetto di una giunta di colore diverso dal nostro e vi abbiamo dato seguito perchè l’abbiamo ritenuto positivo. E ora lo stiamo realizzando, passando dalle parole del 2015 ai fatti di oggi, realizzando il primo tratto di ciclabile protetta nella città di Varese»