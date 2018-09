Il college dell’Insubria accoglie quattro nuovi azzurri

Cresce ulteriormente il livello del College dell’Insubria dedicato alla disciplina del tiro con l’arco: l’università varesina ha ufficializzato nei giorni scorsi i nuovi ingressi per l’anno accademico 2018/19, annunciando per gli arcieri un gruppo di atleti-studenti tutti nel giro delle nazionali italiane.

Ai già presenti Simone Lazzaroni e Chiara Rebagliati, si sono aggiunti quattro nuovi talenti dell’arco: per la specialità dell’olimpico sono arrivati Tanya Giaccheri e Matteo Santi, mentre nel compound è stata la volta di Sara Ret e Alex Boggiatto.

Sara Ret, friulana di Udine, arriverà a Varese forte del recentissimo titolo Mondiale Juniores conquistato a Cortina d’Ampezzo, sede – tra il 4 e il 9 settembre – della rassegna iridata nel Tiro di Campagna. Ret è stata autrice di un percorso di altissimo livello, senza alcuna incertezza, e ha conquistato così una meritata medaglia d’oro.

Alle gare ampezzane hanno preso parte anche la savonese Rebagliati, il torinese Boggiatto e il ternano Santi. Rebagliati, iridata juniores nel 2016, ha esordito tra le senior arrivando a un passo dal podio (quarta) nelle distanze sconosciute, è stata settima in qualifica e si è fermata a un soffio dalle semifinali nel tabellone degli scontri diretti. Stessa sorte di Santi e Boggiatto, rispettivamente terzo e quinto in qualifica, usciti poi ai quarti di finale.

Tanya Giaccheri, lombarda di Meda, è stata invece impegnata in una tappa di Coppa del Mondo di Tiro alla targa, disputata a Berlino.