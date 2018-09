I commercianti regalano un pezzetto d’estate con la Mezzanotte Bianca

I commercianti di Fagnano Olona prolungano l’estate con la Mezzanotte Bianca. Sabato 8 settembre, infatti, i negozi del centro cittadino terranno le saracinesche aperte fino alle 24 e offriranno ai cittadini una serie di intrattenimenti tra musica, ballo, mostre, visite al castello e molto altro.

I commercianti che hanno aderito all’iniziativa di piazza Alfredo Di Dio (dove ci sarà anche un ristorante all’aperto), quelli di via Dante, via Tronconi, via Patrioti, piazza San Gaudenzio, via Volta, via Carducci e piazza Garibaldi vi aspettano con particolari promozioni e tante proposte per grandi e piccoli.

L’iniziativa si svolge grazie all’impegno dell’Associazione negozianti fagnanesi in collaborazione con l’amministrazione comunale che ha aperto le sale del castello per l’occasione. La serata si chiuderà con uno spettacolo pirotecnico musicale.